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Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! Tarihi seviyesini yeniden gördü

Borsa'dan bir rekor daha geldi. BIST 100 endeksi 123 bin puanı aşarak tarihi rekorunu tazeledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, öğleden sonra yükselişe geçti ve tarihi rekorunu tazeledi.

BIST 100 endeksi 123 bin 245 puanla yeni rekorunu kırdı.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,54 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahı nedeniyle günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da kar satışlarının etkili olduğunu bildirdi. Endeksin 121.504,06 puana kadar gerilemesi sonrası toparlandığına dikkati çeken analistler, teknik açıdan 122.500 seviyesinin direnç, 121.500'ün destek konumuna geldiğini ifade etti.

Küresel risk iştahının Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsten etkilenenlerin sayısındaki hızlı artıştan kaynaklandığını belirterek, konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin takip edileceğini kaydetti.

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