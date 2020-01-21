CHP'nin 'Devlet Bahçeli' iddiasına MHP'li Semih Yalçın'dan yanıt gecikmedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "Devlet Bahçeli'yi, 12 Eylül'de en fazla korumaya mazhar ülkücü haline kim ya da kimler getirdi?" açıklamasına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cunta mahkemeleri tarafından yargılanıp hapse atılmamak suç mudur? " diyerek karşılık verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin MHP'ye hizmetlerini, davaya adanmışlığını, ülkücü harekete olan sadakatini Öztrak ya da bir başkasının sorgulayamayacağını söyleyen Yalçın, bu tür beyanlarla yapılmak istenenin Bahçeli'yle ilgili kafalarda soru işareti bırakmak olduğunu ifade etti.

"Hapse atılmamak suç mudur?"

12 Eylül öncesinde faaliyet göstermiş Ülkücü Akademisyenler Derneği adlı bir kuruluşun olmadığını savunan Yalçın, şunları kaydetti:

Sayın Devlet Bahçeli, 70'li yıllarda Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneğinin (ÜMİD-BİR) kurucularından, Üniversite Akademi ve Yüksekokullar Asistanları Derneğinin (ÜNAY) kurucularından ve genel başkanlarındandır. Sayın Devlet Bahçeli'nin vaktiyle genel başkanlığını yürüttüğü Üniversite Akademi ve Yüksekokullar Asistanları Derneği ile yöneticilerine 12 Eylül askeri darbesi sonrasında isnatta bulunulmamışsa, bu bir eksiklik veya kusur mudur?

Ayrıca 12 Eylül sonrasında, adalet ve hakkaniyetten yoksun cunta mahkemeleri tarafından yargılanıp hapse atılmamak suç mudur? Kaldı ki 12 Eylül'den sonra askeri cunta, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda yüzlerce arkadaşımızı yargılamıştır ama o dönemde yargılanmayan, hapse girmeyen çok sayıda ülküdaşımız da vardır.

Sayın Devlet Bahçeli'nin 12 Eylül ve sonrasında korunduğuna dair itham, yalan ve iftiradan ibarettir.

"İşte CHP budur"

Yalçın, CHP'nin askeri darbelerde, demokrasiyi ve demokratları terk ederek hep cuntacıların yanında yer aldığını iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: CHP'nin ve sol basının, 27 Mayıs'ta darbeyi 'Yaşa, var ol' nidalarıyla elleri patlayıncaya kadar alkışlaması henüz unutulmamıştır. Sonra da kimi Menderes ve arkadaşlarının arkasından timsah gözyaşı dökmüş, kimi de utanmadan 'Hak etmişlerdi.' diyebilmiştir.