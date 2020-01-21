Rusya'dan kafaları karıştıran S-400 açıklaması! Teknoloji transferi yapmayacağız

Rus diplomatik kaynaklar Rusya'nın Türkiye'ye bugüne kadar 120 adet S-400 teslim ettiğini ve 2 adet S-400 bataryası verdiğini aktardı. Rusların daha önce "kısmen verilebilir" dediği teknolojinin ise Türkiye'ye aktarılmayacağı belirtildi.

Rus devlet ajansı TASS’ın askeri ve diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma gereği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bugüne kadar 120 adet S-400 füzesi, bazı yedek parça ve diğer gerekli malzemelerin teslim edildiği belirtildi. Haberde Türkiye ile yapılan yapılan anlaşmanın 'kısmen dahi olsa teknoloji transferini kapsamadığı' ifade edildi.

Söz konusu haberde, Türk ve Rus taraflarının sözleşmeye 2019 Aralık'ında Ankara'da imza attığı, bu eylemle birlikte Rusya tarafından verilen 20 aylık garanti süresinin de başlamış olduğu bilgisine yer verildi.

Planlanan çizelgenin sonrasına ertelenebilir

Türkiye Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, kasım ayı başlarında yaptığı açıklamada ikinci Rus yapımı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi grubunun ortak üretim ve teknoloji transferi nedeniyle Türkiye'ye teslimatının gecikebileceğini açıklamış, planlanan 2020 zaman çizelgesinin sonrasına ertelenebileceğini belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018'de kendisine yöneltilen S-400'lerle ilgili teknoloji transferi sorularına "Bu konu, herhangi bir şekilde siyasi güven meselesi değil. Bu mesele tamam ile ticari mesele" diye cevap vermişti.

İlk teslimat Temmuz 2019'da yapılmıştı

Türkiye'ye ilk S-400 grubu teslimatı Temmuz 2019'da yapılmıştı. S-400 hava savunma füze sistemi, Rus devlet şirketi Rostec tarafından üretiliyor ve satılıyor.

TSK'nın envanterine kattığı S-400'ler sonrası Amerika Birleşik Devletleri (ABD) F-35 jetlerinin üretici ortağı Türkiye'ye bu uçakların teslimatını askıya almış, yaptırım tehdidinde bulunmuştu.