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İGDAŞ'tan yeni uygulama! Doğalgaz faturalarına taksit geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İGDAŞ, doğalgaz faturalarına vade farksız taksit uygulaması başlattı.

Her kış düzenlediği doğalgaz fatura ödemelerinde, kredi kartı ile vade farksız taksit uygulamasını yeniden başlatan İGDAŞ, bu yıl için 13 banka ile anlaştı.

Bankaların taksitlendirmeleri 

31 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek uygulamada bankaların taksitlendirmeleri şöyle:

-Akbank, İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası 100 TL üzeri olan faturalara vade farksız kredi kartına 3 taksit uyguluyor.

-Kuveyt Türk Katılım Bankası 100 TL- 2.000 TL arası, Vakıfbank 100 TL- 20.000 TL arası faturaları 3 taksite bölüyor.

-Alternatif Bank, Denizbank, Garanti Bankası, Şekerbank, TEB bir alt sınır olmaksızın tüm faturalara, QNB Finansbank ise 3.000 TL’ye kadar olan faturalara vade farksız kredi kartına 2 taksit uyguluyor.

-Halkbank 100 TL-50.000 TL arası faturalara 4 taksit uyguluyor. Halkbank kredi kartıyla sadece İGDAŞ veznelerinden yapılan ödemeler kampanya dahilinde taksitlendirilirken, diğer banka kredi kartlarıyla hem İGDAŞ vezneleri, hem de internetsubesi.igdas.com.tr adresi üzerinden online olarak yapılan ödemeler taksitlendirilebiliyor.

Katılım şartları ve üst limitleri bankadan bankaya farklılık gösteren kampanya hakkında daha detaylı bilgiye www.igdas.istanbul adresinden ve bankaların şubelerinden ulaşılabilir.

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