Megastar Tarkan'ın imar talebine Ekrem İmamoğlu'ndan olay yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarkan'ın İBB'ye yaptığı imar talebiyle ilgili "Her vatandaş gibi talebi değerlendirilir ama ben de olayı basından okudum. Hiç kimsenin ayrıcalığı olmaz" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü popçu Tarkan Tevetoğlu'nun İBB Meclisi'ne taşınan imar talebiyle ilgili ilk kez konuştu.

Tarkan'ın imar talebi

İBB Başkanı İmamoğlu, Tarkan'ın İBB meclisine gelen imar planı isteğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: Öyle bir plan tadilatı talebi geçmişte olmuş, şimdi de var diye basından sabah okudum. Ama bir bilgim yok. Varsa her vatandaş gibi talebi değerlendirilir, bakılır. Dediğim gibi hiç kimsenin ayrıcalığı olmaksızın hukuksal zeminde şehir düzeni içinde kime ne hukuken verilebiliyorsa aynı değerde aynı kararda insanlara bakış açımız vardır. Ama ben de basından okudum.

Altıncı kez başvurusunu tekrarladı

Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin sahibi olduğu HİTT Müzik Prodüksiyon Tanıtım Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi, 2007 yılında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bir arazi satın aldı. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nin kuzeyinde ve cadde kenarında bulunan 5 bin 283 metrekarelik arazinin imarını değiştirmek için daha önce 5 kez İBB'ye başvuruda bulunuldu. Akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan başvurular daha önce belediye tarafından reddedilen Tarkan, altıncı kez başvurusunu tekrarladı.

İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu, söz konusu teklifi uygun görmedi ve bu şekilde raporunu hazırlayarak Meclis'e sundu. Ancak rapor, oylama sırası geldiğinde İmar Komisyonu tarafından geri çekildi. Dosyanın neden geri çekildiğine ilişkin Meclis'e bir açıklama yapılmazken, Tarkan'ın şirketi tarafından belediyenin kabul edebileceği yeni bir teklifin sunulmuş olabileceği belirtiliyor.