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Rıza Çalımbay canlı yayında telefonla transfer görüşmesi yaptı ilginç anlar

Lider Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, canlı yayında CNN Türk muhabirinin sorularını yanıtlarken ilginç bir olay yaşandı. Çalımbay, ilgilendikleri oyuncunun kendisini araması üzerine telefonla transfer görüşmesi yaptı.

Süperlig'de bu sezon müthiş bir performans sergileyerek liderlik koltuğundan inmeyen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, CNN Türk'e konuştu.

Sezon değerlendirmesi yapan başarılı teknik adamı tam o anda ilgilendikleri oyuncu arayınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

"Tam aradığımız oyuncu"

Canlı yayında transfer görüşmesi yapan Çalımbay, "Alo, merhaba. İyiyim, iyiyim Turgay nerede?" dedi.

Daha sonra telefonu Turgay isimli menajerin alması üzerine 56 yaşındaki teknik adam, "Çocuğu almak istiyoruz. Kendisi de istiyorsa alacağız işte yani, ihtiyacımız da var. Seyrettik, beğendiğimiz bir oyuncu. Sen önce kendisine şunu sor; o hangi pozisyonda oynuyor? En çok nereyi seviyor? Tamam işte tam aradığımız oyuncu işte. Turgay biz onu iyi seyrettik de karar verdik. Yani biz boş oyuncu almak istemiyoruz. Seyretsin bizim maçlarımızı, her maç gol atıyoruz. Gol atmadığımız maç yok." diyerek görüşmeyi sonlandırdı.

Abdelhamid Sabiri 

Öte yandan Çalımbay'ın görüştüğü oyuncunun, Paderborn'da oynayan Alman futbolcu Abdelhamid Sabiri olduğu ortaya çıktı.

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