HABER /  DÜNYA

İngiltere ve ABD'den Titanik kararı

Anadolu Ajansı

Buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazı, İngiltere ve ABD arasında imzalanan anlaşmayla korunacak. 

İngiltere Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre; İngiltere'nin 2003'te imzaladığı anlaşma, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2019 sonunda onayının ardından yürürlüğe girdi.

Anlaşma, İngiliz ve Amerikan hükümetlerine enkaza girme veya enkazdaki objeleri çıkarma ruhsatlarını kabul veya reddetme yetkisi tanıyor.

İngiltere Denizcilik Bakanı Nusrat Ghani, yaptığı açıklamada, "Enkazı korumak için ABD'yle yapılan bu önemli anlaşma, bin 500'den fazla kişinin ebedi istirahatgahının hassasiyet ve saygıyla muamele göreceği anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Ghani, İngiltere'nin enkaza daha fazla koruma sağlamak için diğer Kuzey Atlantik devletleri ile yakın iş birliği içinde çalışacağını da belirtti.

Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton kentinden ABD'nin New York kentine yaptığı ilk seferinde buz dağına çarparak batmıştı.

Kazada, bin 514 kişi hayatını kaybederken, geminin enkazı 1985 yılında uluslararası sularda bulunmuş ancak koruma altına alınmamıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener: Erken seçime gerek yok
Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi!
YPG/PKK Suriye'de onlarca genci zorla silah altına aldı
İmamoğlu: Taksi plakası ihalesi yapacağız
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından Tuğba öğretmenin ölümü ile ilgili açıklama
Bursa İznik'teki karşılıksız aşk kazası güvenlik kamerasında
ÖNCEKİ HABERLER
Borsa İstanbul günü rekorla tamamladı
Netanyahu'nun ardından Gantz da Ürdün Vadisi'ni İsrail'e ilhak etme vaadinde bulundu
Kocaeli'de Afganların çocuğa cinsel istismar kavgası 1 ölü 3 tutuklama
CHP'li Engin Altay FETÖ'nün siyasi ayağına kanıt olarak bakın ne gösterdi!
Rıza Çalımbay canlı yayında telefonla transfer görüşmesi yaptı ilginç anlar
Tediye ödemeleri 2020 ilk taksit ne zaman kaç para?
Yorumlar