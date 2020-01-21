HABER /  POLİTİKA

CHP'li Engin Altay FETÖ'nün siyasi ayağına kanıt olarak bakın ne gösterdi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, AK Parti yöneticilerinin FETÖ'nün cemaat olarak kabul edildiği 2011 yılında Gülen'i ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı, FETÖ'nün siyasi ayağına kanıt olarak göstermesi tartışmalara yol açtı.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması alevlendi. CHP'nin "FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın" önergesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın '"Ak Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var? Hadi ispatlayın" sözlerine CHP'den yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

2011'deki ziyareti FETÖ'nün siyasi ayağına kanıt olarak sundu

CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AK Parti ve MHP'de FETÖ'cülerin varlığının ispatlanması" yönündeki açıklamasını da hatırlatarak, "kanıt" olarak nitelendirdiği bazı belgeleri basın mensuplarına gösterdi.

Erdoğan'ın Gülen'e övgü dolu sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yönelik övgü dolu sözlerini içeren videonun online ortamda izlenebileceğini iddia eden Altay, öte yandan dönemin AK Parti yöneticilerinin 2011 yılında örgüt elebaşı Gülen ile ABD'de hatıra fotoğrafı çektirdiklerini söyledi.

"Metin İyidil hakkında MİT tarafından FETÖ'cülüğünü kanıtlayan rapor hazırlanmasına" rağmen 2015 yılında EDOK komutanlığına atandığını savunan Altay, "Sayın Bahçeli siyasi ayak diye soruyor ya, Metin İyidil'in Eğitim Doktrin Komutanlığına atanma belgesinin altında kimin imzası varsa siyasi ayak odur. Etrafta niye arıyorsun, çalı dibini taşlamaya gerek yok." diye konuştu.

Engin Altay, AK Parti'li 37 milletvekilinin imzalarını taşıyan bir kanun tasarısıyla askeri terfilere yönelik  düzenleme yapıldığını anlatarak, "Tayyip Bey bunların, FETÖ'nün talimatıyla kendi kanun teklifiyle TSK'de bir kanun değişikliği yapıyor. Semih Terzi ve Gökhan Şahin Sönmezateş albayken general oluyorlar. Biri Özel Kuvvetler Komutanlığını biri Sayın Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli basıyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu." sözlerini sarf etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mersin Tarsus'ta MİT gözetiminde 1 yıl kazı yapılan 'gizemli ev' bakın ne halde! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Rıza Çalımbay canlı yayında telefonla transfer görüşmesi yaptı ilginç anlar
Megastar Tarkan'ın imar talebine Ekrem İmamoğlu'ndan olay yanıt
Erken seçim tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Tayyip bey karar verecek
Rusya'dan kafaları karıştıran S-400 açıklaması! Teknoloji transferi yapmayacağız
İGDAŞ'tan yeni uygulama! Doğalgaz faturalarına taksit geliyor
Kupada Başakşehir'e Kırklarelispor darbesi
ÖNCEKİ HABERLER
Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame
2020 Hac fiyatları Diyanet kişi başı otel konaklama fiyatı
Ailesinden 4 kişi öldürülen kadının mektubu herkesi ağlattı
Atiye 2. sezon ne zaman Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
FETÖ'nün kilit ismi Yusuf Bekmezci ilk ifadesinde fotoğraflara rağmen inkar etti
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak son haber gedli
Yorumlar 15 yorum