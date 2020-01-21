CHP'li Engin Altay FETÖ'nün siyasi ayağına kanıt olarak bakın ne gösterdi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, AK Parti yöneticilerinin FETÖ'nün cemaat olarak kabul edildiği 2011 yılında Gülen'i ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı, FETÖ'nün siyasi ayağına kanıt olarak göstermesi tartışmalara yol açtı.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması alevlendi. CHP'nin "FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın" önergesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın '"Ak Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var? Hadi ispatlayın" sözlerine CHP'den yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

2011'deki ziyareti FETÖ'nün siyasi ayağına kanıt olarak sundu

CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AK Parti ve MHP'de FETÖ'cülerin varlığının ispatlanması" yönündeki açıklamasını da hatırlatarak, "kanıt" olarak nitelendirdiği bazı belgeleri basın mensuplarına gösterdi.

Erdoğan'ın Gülen'e övgü dolu sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yönelik övgü dolu sözlerini içeren videonun online ortamda izlenebileceğini iddia eden Altay, öte yandan dönemin AK Parti yöneticilerinin 2011 yılında örgüt elebaşı Gülen ile ABD'de hatıra fotoğrafı çektirdiklerini söyledi.

"Metin İyidil hakkında MİT tarafından FETÖ'cülüğünü kanıtlayan rapor hazırlanmasına" rağmen 2015 yılında EDOK komutanlığına atandığını savunan Altay, "Sayın Bahçeli siyasi ayak diye soruyor ya, Metin İyidil'in Eğitim Doktrin Komutanlığına atanma belgesinin altında kimin imzası varsa siyasi ayak odur. Etrafta niye arıyorsun, çalı dibini taşlamaya gerek yok." diye konuştu.

Engin Altay, AK Parti'li 37 milletvekilinin imzalarını taşıyan bir kanun tasarısıyla askeri terfilere yönelik düzenleme yapıldığını anlatarak, "Tayyip Bey bunların, FETÖ'nün talimatıyla kendi kanun teklifiyle TSK'de bir kanun değişikliği yapıyor. Semih Terzi ve Gökhan Şahin Sönmezateş albayken general oluyorlar. Biri Özel Kuvvetler Komutanlığını biri Sayın Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli basıyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu." sözlerini sarf etti.