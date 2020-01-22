Cenk Tosun'lu Crystal Palace evinde mağlup

Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace evinde Southampton'a 2-0 mağlup oldu ve puanını 31'e yükseltti

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında, Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı maçta Crystal Palace, Southampton'ı konuk etti.

Selhurst Park'ta oynanan maçta konuk ekip Nathan Redmond ve Stuart Armstrong'un attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Southampton bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken Crystal Palace 30 puanda kaldı.

Cenk 69 dakika sahada kaldı.

Crystal Palace gelecek hafta Sheffield United'ı konuk edecek. Southampton ise Anfield'da Liverpool ile karşılaşacak.