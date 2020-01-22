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Erdoğan uyarmıştı! Made in Turkey yerine Made in Türkiye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin tanıtıldığı gün "Made in Turkey" yazısıyla ilgili çıkışı iş dünyasını harekete geçirdi. Erdoğan'ın uyarısıyla değiştirilen ifade, her yerde değişiyor.

Yerli otomobilin tanıtımında sahnede "Made in Turkey" ifadesi yer alınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duruma müdahale etti ve "Made in Türkiye" olarak değiştirdi. Bu değişiklik, Türkiye'nin ihraç ettiği tüm ürünlerde yer alacak.

Turkey yerine Türkiye

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) konuyla ilgili yasa taslağı hazırladı. Taslak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sunulacak. Buna göre "Made in Turkey" ifadesi yerine "Made in Türkiye" ifadesi kullanılacak.

Slogan da değişiyor

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye adını tüm dünya biliyor. Ancak ihraç ürünlerine 'Made in Turkey' yazıyoruz. Artık kendi adımızı koymalıyız" dedi. Gülle, Türkiye'nin potansiyelini keşfetmekle ilgili kullanılan Turkey Discover the Potantial (Türkiye potansiyelini keşfet) sloganının da değiştirileceğini de söyledi. 2014'te Ekonomi Bakanlığı ve TİM 'Made in Turkey' damgası yerine "Turkey Discover the potential (Türkiye potansiyelini keşfet)" olarak belirlenen Turkey logosunu çıkarmıştı.

Logolar basılıyor

TİM'in adımına diğer derneklerden de destek geldi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, kendilerinin uzun süredir ihraç ettikleri ürünlere "Made in Türkiye" logosu bastıklarını söyledi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de, Türkiye'nin ihraç edilen ürünlerin üzerinde olmasını önerdiklerini belirtti.

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