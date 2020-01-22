Bilim Sanat Vakfı’na kayyum mu atandı Ahmet Misbah Demircan açıkladı

Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim Sanat Vakfı’na kayyum atandığına dair iddialar konuşuldu. Vakıflardan sorumlu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan kayyum iddiasını yalanladı. Vakıflar Genel Müdürlüğünden de bir açıklama yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör Marmara Üniversitesine devrine karar vermişti. Bugün, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan ‘Bilim Sanat Vakfı’na kayyum atandığına dair iddialar ortaya atıldı. Kayyum iddiaları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yalanlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamda, “Bu eylem Bilim Sanat Vakfının tüzel kişiliğinin korunmasına, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkmasına yönelik bir eylemdir. Bu bir kayyum ataması değildir” ifadelerine yer verildi..

Ahmet Misbah Demircan'dan açıklama

Vakıflardan sorumlu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bilim ve Sanat Vakfı'na ilişkin yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

5-Bilim Sanat Vakfı'na kayyum atanmamıştır. Kayyum ataması bir mahkeme tasarrufudur. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yönetimi devralması; geçici bir durumdur, kanuni ve zorunlu bir tasarruftur.#BilimSanatVakfı — Ahmet Misbah Demircan (@AhmetMisbah) January 21, 2020

Kayyum ataması değil kanuni zorunluluk

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan durumun bir kayyum ataması değil, kanuni zorunluluk olduğunu belirten Demircan şu ifadeleri kullandı; ''Bilim Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idaresi; üniversite için kullanılan kredilerin ödenememesi üzerine hami üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne geçmişti. Bu durumu yaşayan üniversite kurucu vakıfları için kanun; "Mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir." diyor.

Kanuni zorunluluktur

Kanunun bir gereği olarak bugün Vakıflar Genel Müdürlüğümüzden; bir hukukçu, bir gayrimenkul uzmanı ve bir finans uzmanı tarafından vakıf yönetimi ifa edilmeye başlanmıştır.Bilim Sanat Vakfı'nın yönetiminin Vakıflar Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca ifaya başlanması; vakfın tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması için kanuni bir zorunluluktur.

Kayyum atanmamıştır

Bilim Sanat Vakfı'na kayyum atanmamıştır. Kayyum ataması bir mahkeme tasarrufudur. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yönetimi devralması; geçici bir durumdur, kanuni ve zorunlu bir tasarruftur. Zarara uğratılan, borçları ödenmeyen İstanbul Şehir Üniversitesi'nin mali kayıtları incelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Vakıf fonksiyonları aynen devam etmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden açıklama

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu bir kayyum ataması değildir. Bu eylem, Bilim ve Sanat Vakfının tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir." denildi. Konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Bilim ve Sanat Vakfının teslim alınarak komisyonca yönetimi işlemi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesinin 10. fıkrası gereğince (Mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir) yerine getirilmiştir."

Üç kişilik komisyonca ifa edilecektir

Yapılan işlemin yasanın amir hükmünün ifasından ibaret olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "İvedilikle teslim alınarak vakfın hukuku korunmuş ve yönetimi hukukçu, gayrimenkul ve finans uzmanları olmak üzere üç kişilik komisyonca ifa edilecektir. Bu bir kayyum ataması değildir. Bu eylem, Bilim ve Sanat Vakfının tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir."