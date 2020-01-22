HABER /  BEŞİKTAŞ

Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Futbol hayatını Çin'de sürdüren Anderson Talisca, Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" yorumuna "İnşallah" yanıtını verdi.

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir yoruma imza attı. Yıldız oyuncu, Beşiktaşlıların "Come to Beşiktaş" yorumuna "İnşallah" cevabını verdi. Siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar da bu yorumu beğeni yağmuruna tuttu.

Yıllık 10 milyon euro kazanıyor
Anderson Talisca'nın adı son dönemde Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılıyor. Brezilyalı oyuncu Çin'de yıllık 10 milyon euro kazanıyor. Futbol hayatını Guangzhou Evergrande Taobao takımında sürdüren Talisca, takımıyla 45 maça çıkarken 32 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Kayserispor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
YPG/PKK Suriye'de onlarca genci zorla silah altına aldı
Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi!
Meral Akşener: Erken seçime gerek yok
Rus savaş uçakları yine İdlib'e saldırdı: 26 ölü
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından Tuğba öğretmenin ölümü ile ilgili açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Borsa İstanbul günü rekorla tamamladı
Trump'tan faiz isyanı! FED'e yüklendi
Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı
Bursa İznik'teki karşılıksız aşk kazası güvenlik kamerasında
İmamoğlu: Taksi plakası ihalesi yapacağız
Itır Esen kimdir Yeşilçam oyuncusu eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar