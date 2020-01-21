HABER /  YEREL

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından Tuğba öğretmenin ölümü ile ilgili açıklama

Demirören Haber Ajansı

ÇANKIRI'da yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni su borusuna asılı halde bulunan öğretmen Tuğba Açıkgöz ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklaması geldi.

ÇANKIRI Cumhuriyet Başsavcılığı, yalnız yaşadığı evinde su borusuna asılı bulunan öğretmen Tuğba Açıkgöz'ün ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Tuğba Açıkgöz'ün ası suretiyle ölümü olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, cesedin bulunduğu evde, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceme ekibi, gerekli çalışmaları yapmış, delil niteliği taşıyan eşyalara el konulmuştur. Ceset üzerinde, Cumhuriyet savcısı ve adli tabip ile birlikte yapılan ölü muayenesi sırasında, vücutta her hangi bir darp cebir izine rastlanılmadığı tutanağa geçirilmiş ve herhangi bir kırıktan bahsedilmemiştir. Ceset, klasik otopsi yapılmak ve ölüm anı ile nedeninin tespiti için, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiş olup, rapor dönüşü beklenilmektedir. Olayın aydınlatılması için tüm delillerin toplanmasına azami gayret gösterilmekle; soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."

SON DAKİKA HABERLERİ
Kocaeli'de Afganların çocuğa cinsel istismar kavgası 1 ölü 3 tutuklama
CHP'li Engin Altay FETÖ'nün siyasi ayağına kanıt olarak bakın ne gösterdi!
Rıza Çalımbay canlı yayında telefonla transfer görüşmesi yaptı ilginç anlar
Megastar Tarkan'ın imar talebine Ekrem İmamoğlu'ndan olay yanıt
Erken seçim tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Tayyip bey karar verecek
Rusya'dan kafaları karıştıran S-400 açıklaması! Teknoloji transferi yapmayacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Kayserispor Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame
2020 Hac fiyatları Diyanet kişi başı otel konaklama fiyatı
Ailesinden 4 kişi öldürülen kadının mektubu herkesi ağlattı
Kupada Başakşehir'e Kırklarelispor darbesi
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama MEB açılıyor
Yorumlar