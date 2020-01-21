Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, bilinçli sarı kart gördüğü gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Federasyon tarafından yapılan resmi açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki "bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kosovalı futbolcu maçtan sonra yaptığı açıklamada söz konusu kırmızı kartı kasten görmediğini ifade etmiş ve 'plan yapmış olsam gol atınca formamı çıkarırdım' demişti.

Vedat murıqı'nin açıklamaları şu şekildeydi:

"Benim ve takım arkadaşlarım için galip gelmemiz çok önemliydi. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180’e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamız da iyi biliyor. Biz 29’uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızla başaracağız."