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Meral Akşener: Erken seçime gerek yok

Son yapılan seçim anketlerinde barajın altında kalan İyi Parti'de Meral Akşener, erken seçim istemiyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya ziyaretini sürdürüyor. Ziyaretinin ikinci gününde Demre'de karşılanan Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son yapılan "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" anketinde barajı geçemeyen İyi Parti'de Meral Akşener'e, "erken seçim ister misiniz" soruları da soruldu.

"Erken seçime gerek yok"
Meral Akşener, bir gazetecinin İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?" paylaşımını hatırlatması üzerine, "Benim bilgim yok. İki gündür nefes almadan çalışıyorum. Arkadaşımız hangi bilgiye dayanarak, hangi veriye dayanarak böyle bir beyanda bulundu, onu bilmiyorum. Benim kendi okumamı söylüyorum. Biz demokrasiyi içselleştirmeye çalışan bir siyasi partiyiz. İnsanlar fikirlerini bağımsız bir şekilde ister sosyal medyada olsun, ister kurumlarımızın içinde olsun belirtiyorlar. Lütfü Bey'in belki buna yönelik bir öngörüsü vardır. Benim öngörüm, acil bir seçimi görmüyorum." dedi.

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