Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı

AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı.

AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, Karar gazetesine verdiği röportajda HDP'li belediyelere kayyum atanmasını eleştirdi.

Kayyum atanmasına o günlerde de karşı olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Dedim ki eğer bu insanlar suçlu idilerse seçime sokulmamalıydılar. Eğer seçime sokuldularsa ve yeni bir suç işlemişlerse önce hukuka gönderilmeliler. Yok hukuka gönderilmiş ve ceza almışlarsa belediye içerisinden bir seçim olmalı. Yoksa Türkiye'de seçimin bir mantığı kalmaz.'' ifadelerini kullandı

Kurucusu olduğu vakfa kayyum atandı

Verdiği röportajda kayyuma karşı olduğunu ifade eden Davutoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandığı açıklandı.

İstanbul şehir üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteriyordu

1986 yılında kurulan vakıf, geçtiğimiz günlerde yönetimine kayyum atanan İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteriyordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen 3 kişilik geçici kayyım heyeti Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, kendilerinin kayyum olarak atandığını bildirdi.