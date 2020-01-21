YPG/PKK Suriye'de onlarca genci zorla silah altına aldı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde onlarca Kürt ve Arap genci, zorla silah altına almak için alıkoydu.

Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına alma uygulamasını yeniden başlattı.

Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçe merkezindeki sokaklarda sabah saatlerinden itibaren devriyelerini sıklaştıran YPG/PKK'lı teröristler, çok sayıda kontrol noktası kurarak onlarca Kürt ve Arap genci alıkoydu.

Örgüt, işgal ettiği bölgelerde kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri, kendi saflarında savaştırmak için sözde eğitim kamplarına gönderiyor.