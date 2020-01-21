HABER /  GÜNCEL

YPG/PKK Suriye'de onlarca genci zorla silah altına aldı

Anadolu Ajansı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde onlarca Kürt ve Arap genci, zorla silah altına almak için alıkoydu.

Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına alma uygulamasını yeniden başlattı.

Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçe merkezindeki sokaklarda sabah saatlerinden itibaren devriyelerini sıklaştıran YPG/PKK'lı teröristler, çok sayıda kontrol noktası kurarak onlarca Kürt ve Arap genci alıkoydu.

Örgüt, işgal ettiği bölgelerde kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri, kendi saflarında savaştırmak için sözde eğitim kamplarına gönderiyor.

Barış Pınarı Harekatı öncesi 'seferberlik' ilan eden YPG/PKK, harekatın başlamasıyla zorla silah altına alma uygulamasındaki yaş sınırını 39'dan 44'e çıkarmıştı.

Türkiye, 9 Ekim 2019'da Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı başlatmıştı.

Harekatta; Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri teröristlerden temizlemişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından Tuğba öğretmenin ölümü ile ilgili açıklama
Kocaeli'de Afganların çocuğa cinsel istismar kavgası 1 ölü 3 tutuklama
CHP'li Engin Altay FETÖ'nün siyasi ayağına kanıt olarak bakın ne gösterdi!
Rıza Çalımbay canlı yayında telefonla transfer görüşmesi yaptı ilginç anlar
Megastar Tarkan'ın imar talebine Ekrem İmamoğlu'ndan olay yanıt
Erken seçim tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Tayyip bey karar verecek
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa İznik'teki karşılıksız aşk kazası güvenlik kamerasında
Fenerbahçe Kayserispor Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame
2020 Hac fiyatları Diyanet kişi başı otel konaklama fiyatı
Ailesinden 4 kişi öldürülen kadının mektubu herkesi ağlattı
Mülakat yerleri 2020 Sözleşmeli öğretmenlik sınav yeri açıklandı mı?
Yorumlar