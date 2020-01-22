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Meclis'te tek başına! Sadece bir vekil gitti enteresan görüntüler

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'na katılan tek isimdi. Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirten Meclis Başkanı Levent Gök, oturumu kapattı.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi de (TBMM) çalışmalarına ara verdi. Bugün sadece aç-kapa yapmak üzere toplanması beklenen Meclis Genel Kurulu'na sadece 1 vekil katıldı.

Başkanlık Divanı oluşmadı

Meclis Başkanvekili Levent Gök, oturumu açmasının ardından katip üyelerinin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Divanın oluşmasının ardından Gök, oturumu Çarşamba saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

Oturuma katılan tek isimdi

Oturuma katılan tek isim ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş oldu.

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