Türkiye ile gerginlikte destek arayan Yunanistan'a ABD'den mesaj

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşayan Yunanistan'ın Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan kendilerine destek mektubu gönderildiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Yunan hükümetine bir mektup gönderdiği açıklandı. Yunanistan, Türkiye ile anlaşmazlıkta ABD'nin desteğini arıyor.

Mektubun Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis adına yazıldığını bildiren Petsas, basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı: ABD, bu mektupta sadece tüm anlaşmazlıklarını barışçıl yöntemlerle çözümlenmesi ve kışkırtıcı eylem veya açıklamalardan uzak durulması gerektiğini söylemiyor.

"Anahtar müttefik" dikkat çekti

Onların aynı mektup içinde iki kez altını çizdiği en önemli şey, ABD'nin halen Yunanistan'ın refahını, güvenliğini ve demokrasisini desteklemeye sadık olduğu. Onlar ayrıca Yunanistan'ı, Avrupa'da lider, Doğu Akdeniz ile Balkanlar'da anahtar müttefik ve en önemli aktör olarak desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

"ABD-Yunanistan ilişkileri son yıllarda en iyi seviyede"

Pompeo'nun mektubunun, ABD-Yunanistan ilişkilerinin son yıllarda en iyi seviyede olduğunun kanıtı olduğunu söyleyen Petsas, "Aynı zamanda bu, Başbakan'ın iki hafta önce Washington'a yaptığı ziyaretini kıymetten düşürmeye çalışanlara da yanıt" diye konuştu.