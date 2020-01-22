NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmasaydı başaramazdık

"Türkiye önemli bir müttefik." diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Irak ve Suriye'yle sınır paylaşan Türkiye'nin sağladığı altyapı olmasaydı, DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlamak mümkün olmazdı" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefik. Türkiye aynı zamanda en fazla terör saldırısına da maruz kalan müttefik. DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin kuzeydoğusunda çatışmanın ciddi oranda azaldı"

AP milletvekillerinin "Türkiye'nin önemini ve mevcut politikalarını sorgulayan" ısrarlı sorularına cevaben ise Stoltenberg, o dönemde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türk yetkililerle görüştüğünü ve endişelerini dile getirdiğini anımsattı.

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmanın ardından Suriye'nin kuzeydoğusunda çatışmanın ciddi oranda azaldığına işaret eden Stoltenberg, bu gelişmenin üzerine siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini söyledi.

"Türkiye önemli bir müttefik"

Stoltenberg, şunları kaydetti: Türkiye önemli bir müttefik. Türkiye aynı zamanda en fazla terör saldırısına da maruz kalan müttefik. DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol oynuyorlar. Irak ve Suriye'yle sınır paylaşan Türkiye'nin sağladığı altyapı olmasaydı, DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlamak mümkün olmazdı.