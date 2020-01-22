HABER /  DÜNYA

Mike Pompeo'dan Venezuela açıklaması! İktidarı değiştirme peşindeyiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. Pompeo Washington'un Venezuela'da iktidar değişimi üzerinde çalıştığını belirtti.

Kolombiya’da yayın yapan Caracol TV kanalına konuşan Pompeo, ABD’nin Venezuela’daki iktidarın değişmesi için çalıştığını ifade etti.

Maduro'nun gitmesi gerek

Pompeo, “Üzerinde çalıştığımız proje, Maduro’nun gitmesi ve Venezuela halkının özgür ve adil seçimleri yapması ile sonuçlanması gerekiyor. Bu sonuca ulaşmak için Güney Amerika, Orta Amerika ve Avrupa ülkeleri ile, tüm dünya ülkeleri ile çalışıyoruz” diye konuştu.

abd
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Hakan'ın Erdoğan uçağındaki olay karesi: Fotoğrafta nasıl kayboldum?
Meclis'te tek başına! Sadece bir vekil gitti enteresan görüntüler
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmasaydı başaramazdık
Fenerbahçe Kayserispor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
YPG/PKK Suriye'de onlarca genci zorla silah altına aldı
Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi!
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye ile gerginlikte destek arayan Yunanistan'a ABD'den mesaj
Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
Borsa İstanbul günü rekorla tamamladı
Trump'tan faiz isyanı! FED'e yüklendi
Meral Akşener: Erken seçime gerek yok
15 tatil ne zaman bitiyor 2. dönem başlangıç tarihi 2020
Yorumlar