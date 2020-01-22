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Arda Turan Galatasaray camiasını ikiye böldü

Galatasaray camiasında Arda Turan'ı isteyenler kadar istemeyenler de var.

Galatasaray’da Arda Turan bilmecesi devam ederken Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'de görüş ayrılıkları ortaya çıktı.

Yönetim kurulu toplantısında yıldız futbolcunun transferi bir kez daha masaya yatırıldı. Denizlispor karşılaşmasının ardından “Ben Galatasaray'ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak Arda'nın ikinci şansı hak ettiğinden yanayım” diyen Terim, Arda'nın kadroya dahil edilmesini istiyor.

Başkan sıcak bakmıyor
Başkan Mustafa Cengiz ile bazı yöneticiler, 32 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara geri dönmesine sıcak bakmıyor. Terim'in ikna etme turlarının devam etmesi belirsizliklerin hâlâ devam etmesini sağlıyor.



UltraAslan'dan destek
Sarı-kırmızılıların taraftar grubu UltraAslan, “Arda Turan transferi gerçekleşirse Galatasaray tribünü, oyuncusunu destekleyecektir” diyerek transferi bekliyor.



''Çocukluk aşkımsın, ilk göz ağrımsın''
Arda Turan da UltraAslan'ın mesajına ''Çocukluk aşkımsın, ilk göz ağrımsın'' diyerek karşılık vermişti.

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