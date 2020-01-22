Galatasaray istenmeyen adamdan kurtuluyor! 2 teklif birden geldi

Emre Akbaba'nın dönüşünün ardından yedek kulübesine mahkum olan ve disiplinsiz davranışlarıyla Fatih Terim'i canından bezdiren Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda için Fransa'dan Nice ve Monaco devreye girdi. Bu iki kulüple masaya oturan sarı kırmızılı yönetim daha önce Diagne ve Babel’de olduğu gibi oyuncunun kalan yıllık ücretini öderken kiralama bedelini gittiği takımdan alarak transfere bütçe oluşturacak. Galatasaray bu kaynağı stoper transferi için kullanacak.