Galatasaray istenmeyen adamdan kurtuluyor! 2 teklif birden geldi
Galatasaray'dan teknik direktör Fatih Terim'in gözden çıkardığı yıldız futbolcuya Fransa'dan iki kulüple masaya oturuldu.
Emre Akbaba'nın dönüşünün ardından yedek kulübesine mahkum olan ve disiplinsiz davranışlarıyla Fatih Terim'i canından bezdiren Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda için Fransa'dan Nice ve Monaco devreye girdi. Bu iki kulüple masaya oturan sarı kırmızılı yönetim daha önce Diagne ve Babel’de olduğu gibi oyuncunun kalan yıllık ücretini öderken kiralama bedelini gittiği takımdan alarak transfere bütçe oluşturacak. Galatasaray bu kaynağı stoper transferi için kullanacak.
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses, Chelsea tarafından sezon sonuna kadar Inter'e kiralandı. Tecrübeli futbolcunun kontratında 12 milyon avroluk satın alma opsiyonu yer alması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin transferi cuma gününe kadar bitireceği iddia edilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da yaptığı açıklamada, "Ali Koç, "Ricardo Rodriguez ilgilendiğimiz, hocamızın arzu ettiği bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'de de forma giyen Giuliano, büyük çıkış yaptığı Gremio ile el sıkıştı, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Brezilyalı yıldız, 2017-18 sezonunda Fenerbahçe ile çok iyi bir sezon geçirmiş ve ligde 30 maçta 14 gol atıp, 5 asist yapmıştı. Giuliano, bu performansı sonrası 10.5 milyon euro bedelle Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımına transfer oldu.