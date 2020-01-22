Olay yeri Adana! Silahla kız kardeşini korkutmak isterken kendini vurdu

Durumu ağır

İddiaya göre kız kardeşini korkutmak istediği sırada Bayram, yanlışlıkla kendini vurdu. Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri Bayram'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.