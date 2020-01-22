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Ferdi Kadıoğlu: Mutlu etmeye çalışıyorum

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükselirken Ferdi Kadıoğlu, ''Şans verildiği zaman taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 4. golünü kaydetti.

Süper Lig'de 2 golü bulunan Ferdi, Hes Kablo Kayserispor filelerini havalandırarak Ziraat Türkiye Kupası'nda da gol sayısını 2'ye çıkardı.

''Şans verildiği zaman taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyorum"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu "Bizim için güzel oldu. İlk yarıda 2-0'ı bulduk. Eğer skoru önceden bulmasaydık bizim için daha zor olabilirdi. Bana şans verildiği zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ofansif ve defansif anlamda aksiyonlarda yer almaya çalışıyorum. Şans verildiği zaman taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyorum" dedi.

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