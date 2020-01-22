HABER /  SPOR

Gol düellosunda gülen olmadı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, konuk ettiği Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Chelsea, orta sıralarda yer alan Arsenal'i ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Chelsea, 28. dakikada penaltıdan Jorginho'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede Arsenal, 63. dakikada Gabriel Martinelli'nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Chelsea'nin 84. dakikada Cesar Azpilicueta'nın golüyle yeniden öne geçtiği karşılaşmada, Arsenal, 87. dakikada Hector Bellerin ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Arsenal'de Mesut Özil, ilk 11'de başladığı maçın 55. dakikasında yerini Matteo Guendouzi'ye bıraktı. David Luiz ise 26. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek Arsenal'i 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 40'a, Arsenal ise 30'a çıkardı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Sanat Vakfı’na kayyum mu atandı Ahmet Misbah Demircan açıkladı
Arda Turan Galatasaray camiasını ikiye böldü
Ahmet Hakan'ın Erdoğan uçağındaki olay karesi: Fotoğrafta nasıl kayboldum?
Meclis'te tek başına! Sadece bir vekil gitti enteresan görüntüler
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmasaydı başaramazdık
Fenerbahçe Kayserispor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Ferdi Kadıoğlu: Mutlu etmeye çalışıyorum
Tabancayla oynarken kazara kendini başından vurdu
22 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi
Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu
Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi
Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! Tarihi seviyesini yeniden gördü
Yorumlar