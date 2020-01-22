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2020 yılının ilk partisi Anadolu Birliği Partisi resmen kuruldu!

2020 yılının ilk partisi Anadolu Birliği Partisi (ABP) kuruldu. ABP, Yargıtay’ın faaliyette bulunan siyasi partiler listesinde 82. parti olarak yer aldı.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre iş insanı Bedri Yalçın liderliğindeki ABP, 2 Ocak 2020 tarihinde yaptığı başvuruyla resmileşti. 

AK Parti’de siyaset yaptı

AK Parti’de uzun yıllar siyaset yaptıktan sonra 2014 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Antalya Kemer Belediye Başkan adayı olan Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı iş insanı Bedri Yalçın, partinin teşkilatlanma sürecinin yoğun olarak devam ettiğini söyledi.

Dernekten partiye...

‘Anadolu Birliği Derneği’ üzerinden çalışma yürüttüklerini söyleyen Bedri Yalçın, sivil toplum kuruluşlarının alanlarının daraltıldığına dikkat çekerek, “Biz de dernek çatısı altında yaptığımız faaliyeti bir adım öteye götürerek partiyi oluşturmaya karar verdik ve 'Şimdi başka şeyler söylemek lazım' sloganıyla 2020 yılının ikinci gününde partimizi kurduk” diye konuştu.

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