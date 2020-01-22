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Glovo'dan flaş karar! Türkiye'den çekiliyor

Talep bazlı teslimat girişimi Glovo, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 4 ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldı.

İspanya merkezli talep bazlı teslimat girişimi Glovo, kurucu ortağı ve CEO’su Oscar Pierre, "Bu dört pazardan çıkış yapmamız; Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde liderliğimizi güçlendirmemizi ve en geç 2021 başında ulaşmak istediğimiz kârlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Karar, şirketin global liderlik pozisyonunu konsolide etme ve kaynaklarını kısa vadede kârlılığa erişebileceği bölgelere kaydırma stratejisini gerçekleştirme amacıyla verildi.

"Kârlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak"

Glovo kurucu ortağı ve CEO'su Oscar Pierre, şunları söyledi: Özellikle Türkiye gibi başarılı bir operasyon yürüttüğümüz bir ülkede bu kararı vermek bizim için çok zor oldu. Ancak bu dört pazardan çıkış yapmamız; Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde liderliğimizi güçlendirmemizi ve en geç 2021 başında ulaşmak istediğimiz kârlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak.

Türkiye'ye teşekkür

Glovo olarak birinci sınıf bir kullanıcı deneyimi ile kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki tüm kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yoğun emekleri, bize olan bağlılıkları ve süregelen destekleri için teşekkür ettiğimizin bilinmesini isterim.

Uygulama önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Rikopazarlarında aktif kalmaya devam edecek.

Bu geçiş sürecinde Glovo; kuryelerine, müşterilerine ve iş ortaklarına destek olmaya devam edecek.

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