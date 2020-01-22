FETÖMETRE'yi bulan dahi komutan Cihat Yaycı istifanın eşiğinde

Nedim Şener, TSK'ya sızan FETÖ mensuplarını ortaya çıkaran FETÖMETRE isimli çalışmayı bulan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın emeklilik veya istifa noktasında olduğunu yazdı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadelede simgeleşen isimlerden birisi olan, uygulamaya soktuğu FETÖMETRE kriterleri dikkatleri üzerine çeken Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı istifanın eşiğinde.

Libya anlaşmasının mimarıydı

Aynı zamanda Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının mimarı olan Yaycı hakkındaki şaşırtan gelişmeyi, Hürriyet yazarı Nedim Şener, köşesinde paylaştı:

“Nasıl yani? Hakkında her gün haber okuyoruz, övgü dolu yazılar çıkıyor” diye soracaksınız. Cevap işte tam bu soruda gizli. Mesele övgü dolu işler yapmasıymış, işte tam bu nedenlerden dolayı da hakkında soruşturma ve inceleme açılmış"

Atılmayan iftira kalmadı

Yaptıkları ve yazdıkları başta ABD ile Avrupa Birliği ülkeleri, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İsrail ve uzantılarını rahatsız ettiğini yazan Şener, yazısına şöyle devam etti:

"Ne FETÖ’cüler ne küresel güçler Cihat Yaycı’yı yıldıramadı, çalışmalarından vazgeçmedi. Ancak eski bir asker olan arkadaşı, “Cihat’ı istifaya zorluyorlar, olmazsa emekli edilmesi için zemin hazırlıyorlar. Ama bunun için önce devlet yöneticileri nezdinde itibarsızlaştırılması için uğraşıyorlar” deyince “Cihat Yaycı için atılmayan iftira kalmadı ki... ‘AKP’li’, ‘yandaş’, ‘muhafazakâr’, ‘ulusalcı, Ergenekoncu’ dahil yazılmayan şey kalmadı. Sosyal medya bunlarla dolu, başka ne olabilir ki?” diye sordum.

"Açıklamaları yazdıkları nedeniyle savunması isteniyormuş"

“Ne olacak? Basında çok yer alması, açıklamaları, yazdıkları nedeniyle savunması isteniyormuş, inceleme başlatılmış” cevabını aldım. “Ne... Kim?” diyecek oldum, “Orası karışık” dedi.

Cihat Yaycı, son Yüksek Askeri Şura’da hakkı yenilerek terfi ettirilmediği halde rütbe derdinde olmadığını göstermek için ve daha fazla hizmet edebilmek amacıyla görevinde kaldı.

Evet, konferanslara ve toplantılara katılmasına hatta TBMM’de ve Cumhurbaşkanlığı’nda Libya ile ilgili toplantılara çağrılmasına rağmen bakanlık izin vermediği için katılamamıştı ama onu istifa ya da emeklilik noktasına getiren konu her ne ise umarım kapanır."