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Napoli, son şampiyon Lazio'yu eledi

Futbolda, İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli, konuk ettiği Lazio'yu 1-0 yenerek, yarı finale yükseldi.

Napoli'deki San Paolo Stadı’nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Lorenzo Insigne ile 1-0 öne geçti. 

10. dakikada Lazio, golcüsü Ciro Immobile bir penaltı atışından yararlanamadı.

19. dakikada, Napoli’de Elseid Hysaj maçtaki ikinci sarı kartını görerek, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 25. dakikada ise Laziolu Lucas Leiva, hakemi protestodan doğrudan kırmızı kart görerek, Lazio'yu sahada 10 kişi bıraktı. 

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, iki takımın da birbirlerinin kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaratırken, Napoli'nin 2 topu, Lazio’nun da 1 topu direkten döndü.

Müsabakada başka gol olmayınca Napoli, Lazio'yu 1-0 yenerek, İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Napoli, kupada geçen yılın şampiyonu Lazio'yu da kupa dışına gönderdi.

Kupa çeyrek finalinde yarın; Juventus-Roma, 28 Ocak Salı günü; Milan-Torino, 29 Ocak Çarşamba günü; Inter-Fiorentina maçları oynanacak.

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