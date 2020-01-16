Şeker hastalığının ilk belirtileri yemekten sonra bunlar oluyorsa...

Göbekliyseniz ve safka kesesi taşınız varsa dikkat!

İlk bakışta birbirlerinden bağımsız iki durum gibi görünen göbeklenme ve safra kesesi taşı aslında insülin direncinin yani şeker hastalığının ilk evresinin en yaygın belirtilerindendir. Eğer göbek çevresinde kilo sorununuz varsa ve safra kesesi taşı teşhisi konulduysa mutlaka insülin direncinize baktırın.