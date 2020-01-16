Şeker hastalığının ilk belirtileri yemekten sonra bunlar oluyorsa...
Şeker yani diyabet hastalığının ilk belirtelerine dikkat! Yemekten sonra hemen canınız tatlı istiyorsa, geceleri terliyorsanız, sabahları ilk iş yemek yiyorsanız siz de şeker hastası olabilirsiniz. İşte diyabetin ilk belirtileri..
Şeker hastalığının ilk belirtilerine dikkat! Diyabet yani şeker hastalığının ilk belirtileri her zaman klinik ortamda verdiğiniz testlerle ortaya çıkmayabilir. Hayatınızda ve yeme alışkanlıklarınız ile vücudunuzda gördüğünüz bazı değişiklikler şeker hastalığının ayak sesleri olabilir. Yemek yedikten kısa süre sonra acıkıyorsanız, yemeklerden sonra canınız tatlı istiyorsa ve kendinizi durduramıyorsanız, yemek sonrası uyku ve uyuşukluk hali hissediyorsanız, uykudan uyanınca canınız hemen yemek yemek istiyorsa potansiyel şeker hastası olabilirsiniz.
Şeker hastalığının ilk belirtileri arasında ayrıca şunlar var:
Karaciğer yağlanması (Göbeklenmek), Safra taşı, Ürik asit artışı, İyi kolesterol seviyesinde azalma, Trigliserit patlaması, Hipoglisemi atakları, Gece terlemeleri, Yorgunluk ve uyuklamak, Cinsel isteksizlik.
Göbekliyseniz ve safka kesesi taşınız varsa dikkat!
İlk bakışta birbirlerinden bağımsız iki durum gibi görünen göbeklenme ve safra kesesi taşı aslında insülin direncinin yani şeker hastalığının ilk evresinin en yaygın belirtilerindendir. Eğer göbek çevresinde kilo sorununuz varsa ve safra kesesi taşı teşhisi konulduysa mutlaka insülin direncinize baktırın.
Trigliserit yüksekliği önemli
Vücutta şeker kullanılamayınca yağ olarak depolanır. Göbek çevresindeki yağlanmalar bu tipte oluşan yağlanmalardır. Bu yağlar da trigliserit adını taşır. Eğer trigliserit seviyenizde yükselişler varsa bu sizin şeker hastalığı olabileceğinizin işaretidir.