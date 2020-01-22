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Jeremain Lens'ten Dick Advocaat'a ret

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaşlı eski öğrencisi Jeremain Lens'i kiralamak istediklerini ancak oyuncunun Siyah Beyazlılar'da kalmak istediğini söyledi.

Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan ve Lens'i Türkiye'ye getiren teknik adam olan Advocaat, Hollanda Kupası'nda oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

"Lens ile konuştum ama Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi''
Deneyimli teknik adam Hollanda basınından Fox Sports'a yaptığı açıklamada, "Lens ile konuştum ama Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Devam eden 2.5 yıllık sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.

''2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor''
Lens bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 2 asist yaptı. Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası dahil toplamda 16 maçta forma giyen Hollandalı futbolcunun 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

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