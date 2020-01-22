Galatasaray'ın istediği Mustafi için kampanya başlattılar

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Shkodran Mustafi'nin sergilediği performans Arsenal taraftarlarını çıldırttı.

Bu sezon Premier Lig’de 12 karşılaşmada görev alan ve hemen hemen her maçta skandal performanslarıyla göze çarpan Mustafi dün oynanan derbide yine takımını yakarken, Arnavut asıllı stoperin yaptığı kişisel hatadan dolayı David Luiz’in kırmızı kart görmesi Arsenal taraftarlarını kahretti.

60 milyon euro

Star'ın haberine göre; 2-2 biten maçtan sonra Arteta’ya çağrıda bulunan İngilizler Mustafi’yle bir an önce bağların koparılmasını isterken, oyuncunun 2021’e kadar kalması halinde kulübe vereceği zararın 60 milyon euro’ları bulması ayrıca ele alındı.

Galatasaray'ın gözünü korkutuyor

2016’da Valencia’dan 41 milyon euro’ya transfer edilen ve yıllık 3,8 milyon Euro civarında maaş alan Shkodran Mustafi’nin Arsenal’den kazandığı astronomik ücret Galatasaray’ın da gözünü korkuturken, tecrübeli stoperin kulübe olan şu ana kadar ki maliyetinin 55 milyon euro’ları geçmesi Arsenallileri dehşete düşürdü.

Geleceği merak konusu

1,5 sezon daha oynaması halinde 'Gunners'dan' 5,5 milyon Euro daha alacağı görülen Mustafi’nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Galatasaray’ın oyuncu hakkında bir kez daha düşüneceği bildirildi.