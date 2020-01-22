İzmir ve Ankara'da dikkat çeken FETÖ operasyonu 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İzmir ve Ankara'da operasyon başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik İzmir ve Ankara'da operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen, 2'si ihraç polis, 12 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı belirtildi.
Operasyonun sürdüğü bildirildi.