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İzmir ve Ankara'da dikkat çeken FETÖ operasyonu 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İzmir ve Ankara'da operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik İzmir ve Ankara'da operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen, 2'si ihraç polis, 12 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı belirtildi.

Operasyonun sürdüğü bildirildi.

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