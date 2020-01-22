Adem Ljajic Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ta kötü performans göstermeye devam eden Adem Ljajic, kendisine Serie A’da kulüp bulması için menajerine yetki verdi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak siyah-beyazlılarda geçiren ve Haziran ayında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Adem Ljajic, bu sezon bir türlü kendisinden beklenenleri sahaya yansıtamadı.

Sabah'ın aktardığı habere göre; son olarak Demir Grup Sivasspor maçında ıslıklanarak oyundan çıkan deneyimli ismin menajerine yetki vererek kendisine İtalya'da kulüp aramasını istediği kaydedildi.

Kendine takım arıyor

Geçmişte Fiorentina, Roma, İnter ve Torino formalarıyla Çizme'de boy gösteren Ljajic için yönetim de transfer tekliflerine açık kapı bırakmış durumda. Boşnak asıllı futbolcunun devre arasında henüz teklif almadığı ve arayışta olduğu belirtildi.

Beklentilerin altında kaldı

Bu sezon 21 maçta forma giyen yıldız futbolcu 4 gol, 5 asiste imza attı. Adem Ljajic toplamda ise Beşiktaş'ta 53 resmi maçta çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 18 de asist yaptı.