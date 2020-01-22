Dünya otomobil devi Toyota 3.4 milyon aracı geri çağırıyor

Toyota Motor, arızalı hava yastığına sahip olabileceğini düşündüğü milyonlarca aracını üretim hatası nedeniyle geri çağıracağını açıkladı.

Toyota'nın, Kuzey Amerika'da kullanılan 3.4 milyon aracı geri çağıracağı açıklandı.

Markanın ürünlerini kullanan Toyota, Honda, Mitsubishi, Hyundai, Kia ve FCA gibi otomotiv üreticilerinin de geri çağırma kararı alabileceği ifade edilirken, toplamda 12.3 milyon aracın, geri çağırma kararlarından etkilenebileceği belirtiliyor.

Corolla ve Avalon modelleri

Potansiyel olarak arızalı hava yastığına sahip olma ihtimali bulunan araçları kapsayacak olan geri çağırma kararının, 2011-2019 yılları arasında satılan Corolla ve 2012-2018 yılları arasında üretilen Avalon modellerini içerdiği belirtildi.