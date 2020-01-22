Fransa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seven gurbetçiye vatandaşlık verilmedi

Fransız makamlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sempati duymasını' gerekçe göstererek 43 yıldır bu ülkede yaşayan Türk gurbetçiye vatandaşlık vermemesi tepki çekti.

Avrupa'da aşırı sağın en fazla yükseldiği ülkelerden biri olan Fransa'da Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı siyasi bir gelenek haline geldi.

Son olarak, 43 yıldır Fransa'da yaşayan Murat Büyük isimli gurbetçinin vatandaşlık başvurusunun 'Erdoğan'a sempati duyması' nedeniyle reddedilmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Fransız siyasetçiler düşmanca söylemler üzerinden oy topluyor

Fransız seçimlerinde söz sahibi olmak için vatandaşlık başvurusu yaptığını belirten Murat Büyük, "Bu ülkede 43 sene yaşayan biri olarak, sandığa gitmek ve bizi yönetenleri belirlemek benim hakkım. Fransız siyasetçiler bizim sorunlarımızı dinlemek bir yana, bize karşı düşmanca söylemler üreterek oy topluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sempatimi her yerde dile getiririm. Fransız vatandaşlığına başvuruyoruz diye, millet anlayışımızı kenara koyacak değiliz" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'a olan muhabbetimi her zaman dile getirdim"

Konuyla ilgili yenisafak internet sitesine konuşan Murat Büyük, "Fransız makamları, Türk siyasetine bağlılığım olduğunu öne sürerek bu başvuruyu reddetti. Ben Türkiye'ye hiçbir partiye üye değilim, bu partilerinde hiçbir zaman propagandasını yapmadım Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan muhabbetimi her zaman dile getirdim. Gerek Sosyal medyadaki paylaşımlarım, gerekse arkadaşlarım arasında bunu ifade ederim" dedi.

Vatandaşlığa engel olacak durumum yok

Fransız vatandaşlığı almayı engelleyecek hiçbir durumunun olmadığının altını çizen Türk gurbetçi Büyük, "43 senedir Fransa'da yaşıyorum. Hiçbir kötü sicilim yok. Vergilerimi zamanında ödedim, kimseye borcum yok. Ana okulundan beri Fransız okullarında okudum. Saygın bir şirkette çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.