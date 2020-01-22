HABER /  GÜNCEL

Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan piyade teğmen Sinan Bilir'in, Tokat'taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Metin Feyzioğlu, Tokat Barosu'nun ev sahipliğinde, mesleki eğitim semineri ve meslekte 40'ıncı ve 50'nci yılını dolduran avukatlar için yapılan törene katıldıktan sonra Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan Bilir'in, ailesinin Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretine gitti.

Başsağlığı diledi

Taziye çadırında Bilir'in aile fertleriyle bir araya gelen Metin Feyzioğlu, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Feyzioğlu'na, ziyareti sırasında Tokat Barosu Başkanı Melih Yardımcı da eşlik etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dünya otomobil devi Toyota 3.4 milyon aracı geri çağırıyor
Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a akıl verdi! Onu görevden alırdım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli Korona gribi açıklaması!
Adil Rami ve Mehmet Ekici Fenerbahçe'de kalıyor
Sanayiciler resti çekti! Lokavt kararıyla binlerce çalışan işsiz kalabilir
Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar
ÖNCEKİ HABERLER
Jeremain Lens'ten Dick Advocaat'a ret
Galatasaray'ın istediği Mustafi için kampanya başlattılar
3 aylar başlangıcı 2020 Diyanet dini günler takvimi ne zaman?
İzmir ve Ankara'da dikkat çeken FETÖ operasyonu 12 gözaltı
Adem Ljajic Beşiktaş'tan ayrılıyor
Bekçi alımı 2020 ne zaman bekçilik başvuru formu
Yorumlar