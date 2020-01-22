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Konya'da kahveye giden Abdüllatif Şener'i takan olmadı

AK Parti'den istifa ettikten sonra parti kurup kapatmak zorunda kalan ardından da CHP'ye katılıp Konya Milletvekili seçilen Abdüllatif Şener, bir türlü halkın sevgisini kazanamadı. Şener Konya'da bir kahveye girdi ancak onu takan olmadı.

Konyalılarla bir araya gelmek için esnafı ziyaret eden Abdüllatif Şener, beklediği ilgiyi göremedi.

Seçim döneminde bile boş meydanlarda konuşma yapmak zorunda kalan CHP'li Abdüllatif Şener, ilçe kongrelerinin ardından esnaf ziyaretlerinde bulunmak istedi.

Bir kahveye giden Şener, Konyalıların ilgisini çekemedi. Arka masada oturanlar sohbetine ara vermedi, bazıları da oyun oynamaya devam etti.

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