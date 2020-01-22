Açık lise harç parası 2020 kaç para oldu?

Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler için AÖL kayıt yenileme ve AÖL ders seçimi işlemi başladı. AÖL 2. dönem kayıt işlemleri 31 Ocak'ta bitiyor. AÖL ders seçimi ise 8 Ocak-4 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Peki AÖL kayıt ücretleri ne kadar, ödemeler hangi bankaya yapılacak?

AÖL 2. dönem ders seçimi işlemleri başladı. Lise eğitime dışarıdan devam eden öğrencilerin AÖL ders seçimi 4 Şubat'a kadar devam edecek. Peki AÖL 2. dönem ders seçimi ders ekle/sil işlemi nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrenciler için ders seçim işlemleri başladı. Öte yandan geçtiğimiz hafta ayında başlayan AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için ise artık son günler. İşte, 2019-2020 eğitim yılı AÖL 2. dönemi hakkında ayrıntılar...

MEB'in yayımladığı AÖL iş takvimine göre; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.

AÖL'de yer alan duyuruya göre, Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM'lerine sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

AÖL 2. dönem ders seçimi nasıl yapılır:

2019-2020 AÖL 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 8 Ocak-4 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.