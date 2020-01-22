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İşte Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi

Fenerbahçe -Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.

Süper Lig’in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24, 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

24 Ocak Cuma
20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

25 Ocak Cumartesi
14.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

26 Ocak Pazar
13.30 Y. Denizlispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek
19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Koray Gençerler

27 Ocak Pazartesi
20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

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