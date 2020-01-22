MHP'li Sefer Aycan: 4B sözleşmeli personel uygulaması kaldırılmalı

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 4B sözleşmeli personel uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyledi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 4B statüsünde sözleşmeli olarak kamuda çalışanların oluşturduğu platform üyeleriyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"Sözleşmeli personelin" aslında olmaması gereken bir statü olduğunu belirten Aycan, devlet işlerinin devlet memurları aracılığıyla yapılması gerektiğini ifade etti.

Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen sözleşme uygulamasının sadece geçici işler için öngörüldüğünü dile getiren Aycan, 4B statüsünde çalışanlara haksızlık yapıldığını öne sürdü.

4B'li kamu çalışanlarının bazı özlük haklarından yararlanamadıklarını belirten Aycan, şunları kaydetti:

"Kamu kuruluşlarında aynı işi yapan farklı statüde kişiler olması çalışma barışını etkiliyor. Bu yaklaşımlar, mağduriyetlere sebep oluyor. MHP olarak tek tip çalışmadan yanayız. Sözleşmeli personel uygulamasının kaldırılarak herkesin devlet memuru statüsünde çalışmasını istiyoruz. 4B sözleşmeli personel uygulaması ortadan kaldırılmalı. Bu kapsamda yeni eleman alınmamalı ve mevcut olanlar devlet memuru statüsüne geçirilmeli. Bu insanlar görevlerine uygun şekilde devlet memuru özlük haklarından yararlanmak istiyor. Bu doğru bir talep ve bunu destekliyoruz."

Aycan, bir soru üzerine, mevsimlik tarım işçilerinin başta sigortasızlık olmak üzere birçok sorunun bulunduğunu; çocukların da özellikle eğitim hakları konusunda bu durumdan etkilendiklerini söyledi.