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Bekçiler artık kimlik sorabilecek! Teklif Meclis'te

Bekçiler artık polisler gibi kimlik sorabilecek. AK Parti, bekçilere kimlik sorma yetkisi içeren kanun teklifini TBMM'ye getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Karışıklık vardı

Kimlik sormada hukuki bir karışıklık olduğu açıkça ortadaydı. Çünkü kanunun bekçiye vermediği yetki, kanun altı bir metin olan yönetmelikle tanınıyordu. Bu nedenle de mahkeme; bekçilerin kimlik sorma hakkı yok kararı verdi.

Bekçiler gözaltına alabilecek

Kanun teklifi 18 maddeden oluşuyor. Bekçiler, olay çıktığı zaman suçluları gözaltına alıp genel kolluk kuvvetine bildirecek. Bekçiler daha önce polisle beraber çalışıyordu; düzenleme ile Jandarma ile de çalışma imkanı geliyor.

Müdahale yetkisi

Suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, suç mahallindeki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak, ortadan kaldırılmasını engellemek de bekçilerin görevleri arasında olacak.

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