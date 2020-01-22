Toprak Dede Hayrettin Karaca kimdir neden öldü cenaze töreni düzenlendi

''Hepimiz ailemizin bir ferdini kaybetmiş gibi hissediyoruz. Bir isim bu kadar mı güzel yakışır 'Toprak dede' simi. Bunun ispatını ortaya koymuş ve buna hayatını adamış bir insanı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayrettin Karaca kendine sadece ülkesine değil, aynı zamanda dünyaya adamış bir insan olarak düşünüyorum. Çünkü gerçekten insanlığa adayarak ortaya koyduğu güzel hizmetler çok değerli. Bu onun bir başka özelliğini gösteriyor bence gönlünün kainat kadar geniş olduğunu hissettiriyor. Çok özel bir insandan bahsediyoruz. Hepimiz topraktan geldik toprağa gidiyoruz. Marifet tabii o toprağın değerini bilmek. Bunu hepimize hissettirdi yaptıklarıyla."