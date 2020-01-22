Toprak Dede Hayrettin Karaca kimdir neden öldü cenaze töreni düzenlendi
97 yaşında hayatını kaybeden, TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 'Toprak Dede' Hayrettin Karaca için bugün Cemal Reşit Rey Salonu'nda tören düzenlendi.
TEMA Vakfı'nın kurucusu ve onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında hayatını kaybetti. Toprak Dede lakaplı Karaca için Cemal Reşit Rey Salonu'nda tören düzenlendi.
Cemal Reşit Rey Salonu'nda düzenlenen veda törenine bir çok şehirden TEMA Vakfı gönüllüsü ve doğasever katıldı.
Veda törenine katılan İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şunları söyledi:
"Hayat geçici fani dünyada geriye hoş seda bırakma emelinin ötesinde bir değer yok. Her anını dolu dolu yaşanmış bir hayat bırakmak çok önemli. Bence hayatın bu sırrını keşfedip ona göre layık bir yaşam oluşturmak. Bu sırra ermiş ender insanlardan birisi. Ülkemizin çok önemli bir değerinin vicdanını kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.''
''Hepimiz ailemizin bir ferdini kaybetmiş gibi hissediyoruz. Bir isim bu kadar mı güzel yakışır 'Toprak dede' simi. Bunun ispatını ortaya koymuş ve buna hayatını adamış bir insanı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayrettin Karaca kendine sadece ülkesine değil, aynı zamanda dünyaya adamış bir insan olarak düşünüyorum. Çünkü gerçekten insanlığa adayarak ortaya koyduğu güzel hizmetler çok değerli. Bu onun bir başka özelliğini gösteriyor bence gönlünün kainat kadar geniş olduğunu hissettiriyor. Çok özel bir insandan bahsediyoruz. Hepimiz topraktan geldik toprağa gidiyoruz. Marifet tabii o toprağın değerini bilmek. Bunu hepimize hissettirdi yaptıklarıyla."