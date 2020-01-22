Esenyurt'ta eşini balkondan atan şahsa akıl sağlığı tahliyesi

Sevda Gürler'i balkondan atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Bahadır Gürler, akıl sağlığı yerinde olmadığı için tahliye edildi.

İSTANBUL Esenyurt'ta eşi Sevda Gürler'i balkondan atarak ölümüne sebep olan Bahadır Gürler için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi.

Raporda sanık Gürler'in akıl sağlığının yerinde olmadığı için cezai sorumluluğu olmadığı belirtilince; mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

15 gün tedavi gördü

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmada tutuklu Bahadır Gürler (33), olay anını net olarak hatırlamadığını fakat emniyette verdiği ifadenin doğru olduğunu söyledi. Gürler, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 15 gün yatarak tedavi gördüğünü ve bir yıl boyunca ilaç kullandığını ifade etti. Mahkeme de Gürler'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için sanığın, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

İşlediği fiilin sonuçlarını algılayamıyor

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, dördüncü duruşmada mahkeme ulaştı. Raporda sanık Bahadır Gürler'in akıl sağlığının yerinde olmadığı, bu sebeple de cezai görüşünün olmadığı ifade edildi. Raporun gelmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay anında akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin sonuçlarını algılayamadığını söyledi. Sanık Gürler'in davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olduğunu ifade eden savcı, sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini istedi.