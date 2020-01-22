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İçişleri Bakanlığı yine dolandırıcılara karşı uyardı! İnanmayın

İçişleri Bakanlığı kendilerini polis/savcı olarak tanıtıp dolandıranlara karşı kısa mesaj yoluyla vatandaşlara dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Dolandırıcıların son yıllarda en çok denedikleri yöntemlerden biri de; kendilerini polis/savcı olarak tanıtmak.

Daha önce kandırmak istedikleri kişileri "adınız PKK/DEAŞ soruşturmasına karıştı" diyerek korkutan dolandırıcılar 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından "adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek korkuyor. Bu sayede mağdurlardan para isteyen dolandırıcılar amaçlarına da ulaşıyor.

İçişleri mesajla dikkat çekiyor

Dolandırıcılara karşı vatandaşları kısa mesajla uyaran İçişleri Bakanlığı bu sabah da mesaj attı.

Bakanlıktan gelen mesajda; "Telefonda kendisini Polis Asker Savcı olarak tanıtıp, ADINIZ FETÖ/PDY vb. TERÖR ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINA KARIŞTI diyerek para ve altın isteyenlere inanmayın." ifadeleri yer aldı.

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