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Firari asker 26 yıl sonra yakalandı! Böylesi de görülmedi

DİYARBAKIR'da, 26 yıl önce askerlik yaptığı Tekirdağ'daki birliğinden firar eden adam, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesindeki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Önce kimliğim yok dedi

Araçtaki yolcu, jandarmaya kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Şüpheli hareketleri üzerine de araçtan indirildi. Bunun üzerine cebindeki kimliğini çıkarıp, jandarmaya teslim etti.

1994'te firar ettiği ortaya çıktı

Yapılan kimlik sorgusunda, şüphelinin, Tekirdağ 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan aranan H.S. olduğu tespit edildi. 1994 yılında askerlik yaptığı birliğinden firar ettiği ortaya çıkan H.S. gözaltına alındı.

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