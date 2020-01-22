Öğretmen sözlü mülakat yerleri 2020 e devlet üzerinden sorgulama

Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurusunun ardından açıklandı. Peki, sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav yerleri nereden sorgulanır? İşte, 2020 Sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurusunun ardından açıklandı. Duyurusu sonrası başvuruları kabul edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan farklı branşlara sahip binlerce öğretmen adayının gözü, sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yeri sorgulama ekranına çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri için sonuçlar, kimlik bilgileri ile öğrenilebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav yerleri nereden sorgulanır? İşte, 2020 Sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama ekranı ve konuyla ilgili detaylı bilgiler.

MEB, 6 Ocak'ta başlayıp 10 Ocak'ta biten başvuru sürecinin ardından sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat yerlerini açıkladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, olumlu sonuçlanan başvurular için adaylar mülakatlara girmeye hak kazanacak. Gözler şimdi onlarca farklı branşta yapılacak öğretmen alımı mülakat yerlerinde. İşte, 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri sorgulama ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Mili Eğitim Bakanlığı internet sitesinden, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınav merkezlerine ilişkin açıklama yapıldı. Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar, T.C. kimlik numaraları ile mülakata alınacakları yer bilgilerini 'e-Devlet' adresinden öğrenebilecek. İşte, sonuç sorgulama sayfası...

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak. En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacağı bildirildi.

SÖZLÜ MÜLAKATLARDA ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sözlü sınavda adaylara 5 alanda soru yöneltilecek. Bu alanlarda puan değerleri değişkenlik gösterecek.

- Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür Bilgisi alanlarında yöneltilen sorular 0-10 puan arasında değerlendirilecek.

Aşağıdaki başlıklar ise 0-4 puan arası değerlendirmeye tabi tutulacak;

Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama

yapabilir.Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.

Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.

Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.

Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına

uyar.

Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.

Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.

Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.

Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.

Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.

Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.

Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.

Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.

Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeliöğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.