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Olay yeri Adana! Evde 2 bin 310 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA'da imalathaneye dönüştürülen evde satışa hazır 2 bin 310 litre sahte içki bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada merkez Yüreğir ilçesi, Yamaçlı mahallesindeki bir evde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Bin 310 litre sahte rakı vardı

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 2 bin 310 litre sahte rakı ele geçirdi.

İçkiyi imha eden ekipler, şüpheli A.S'yi gözaltına aldı.

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