BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'de yeni bir din oluşturma çabası içinde olduklarını öne sürdü.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kendileri ateist olan, bölücü olan PKK’lı olan ama kendilerini Alevi olarak niteleyerek meşrulaştırmaya çalışan bir grup üzerinden bunu yürütüyor" diye konuştu.

"Yeni bir din oluşturma çabaları..."

Almanya hükümeti başta olmak üzere bazı Avrupa üyesi ülkelerin Türkiye’de yeni bir din oluşturma çabaları olduğunu söyleyen Destici, “Kendileri ateist olan, bölücü olan, PKK’lı olan ama kendilerini Alevi olarak niteleyerek meşrulaştırmaya çalışan bir grup üzerinden bunu yürütüyor." ifadelerini kullandı.

"Bazı siyasi partiler de alet olmuş vaziyette"

"Bu Almanya’nın çabalarına Türkiye içindeki bazı siyasi partiler de alet olmuş vaziyette."diyen Destici, "Ben herkesin bundan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Bu Türkiye’yi karıştırmak isteyenlerin bir oyunudur. Bu tezgaha düşmemek gerekir” dedi.